Drei Wassersportler aus Deutschland und Österreich sind auf diesem Gletschersee in Alaska durch herabfallende Eisbrocken getötet worden. Das teilten die Behörden in dem US-Bundesstaat am Donnerstag mit. Die Leichen der drei Europäer und ihr Boot waren am Dienstag im Valdez Gletschersee entdeckt worden. Der See liegt knapp 200 Kilometer östlich von Anchorage. Der Valdez Gletscher schmilzt seit einiger Zeit. Immer wieder fallen daher große Eisbrocken in den See.