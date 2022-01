Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Der 49-Jährige sei ohne Symptome und habe sich in Selbst-Isolation begeben, teilte das Kanzleramt in Wien am Freitag mit. "Es besteht kein Grund zur Sorge, es geht mir gut", zitierte das Amt den konservativen ÖVP-Politiker. Offenbar habe sich Nehammer am Mittwoch bei einem Mitglied seines Personenschutzes angesteckt, der am Donnerstag positiv getestet wurde. Nehammer, der drei Mal geimpft sei, werde nun von zu Hause aus seine Amtsgeschäfte führen. Am Donnerstag hatte Nehammer neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie angekündigt, die derzeit in Österreich aufgrund der hochansteckenden Omikron-Virusvariante grassiert. Zudem hatte Nehammer Pläne vorangetrieben, kommenden Monat eine Impfpflicht einzuführen.

