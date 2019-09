Wie geht es weiter in Österreich? Bei der vorgezogenen Parlamentswahl am Sonntag liegt die Volkspartei (ÖVP) unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz in Umfragen deutlich vorn. Die konservative ÖVP erreichte jüngst in Umfragen rund 33 Prozent und liegt damit weit vor der sozialdemokratischen SPÖ, die mit etwa 23 Prozent knapp Umfrage-Platz zwei erreicht. Die deutlich rechtsgerichtete FPÖ - hier Archivbilder - kann trotz der sogenannten Ibiza-Affäre ihres früheren Parteichefs Heinz-Christian Strache mit ca. 21 Prozent rechnen. Die Grünen liegen auf Rang vier mit rund 12 Prozentpunkten. Demzufolge hat der 33-jährige Kurz gute Chancen, zum zweiten Mal Regierungschef zu werden, obwohl er erst im Mai durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden war. Schon damals machte er klar, dass er den Kanzlerposten zurück wolle. Beobachtern zufolge hat es die ÖVP geschafft, gestärkt aus dem "Ibiza-Skandal" ihres früheren Koalitionspartners FPÖ hervorzugehen. O-Ton: "Wer uns wählt, der bekommt eine konsequente Linie im Kampf gegen illegale Migration Steuersenkung, keine neuen Schulden und eine verantwortungsvolle Politik mit unserem Stil, so, wie es die Menschen auch in den letzten Jahren erlebt haben." Eine Neuauflage des Bündnisses mit der FPÖ schloss Kurz nicht aus. Deren neuer Parteichef Norbert Hofer sagte dieser Tage, man sei stark und werde noch stärker, wenn man selber keine Fehler mache: O-Ton: "Und das ist das, was ich ändern möchte - niemals wieder mehr werden wir an uns selbst scheitern. Das wird nie wieder, nie wieder passieren." Rechnerisch gibt es vor allem drei Optionen für den sehr wahrscheinlichen Wahlsieger Kurz: Ein erneutes Bündnis mit der FPÖ, eine große Koalition mit der SPÖ oder ein Dreierbündnis mit Grünen und den wirtschaftsliberalen Neos - ein Dreierbündnis allerdings hat es in Österreich auf Bundesebene bisher noch nie gegeben.