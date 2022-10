STORY: Bei der Präsidentschaftswahl in Österreich ist Amtsinhaber Alexander Van der Bellen als klarer Sieger hervorgegangen. Der 78-Jährige, hier beim Verlassen des Wahllokals am Sonntag, kam laut Berechnungen des SORA Instituts für den Sender ORF auf gut 56 Prozent der Wählerstimmen. Der ehemalige Grünen-Chef, der nun als parteilos gilt, sicherte sich damit auf Anhieb eine absolute Mehrheit und muss sich keiner Stichwahl stellen. Bei seinen Anhängern in Wien wurden die ersten Hochrechnungen mit Freude und Erleichterung begrüßt. O-ton Unterstützern Judith Pühringer: "Ja, es sind einfach sehr stürmische politische Zeiten. Es sind auch schwierige Zeiten. Umso wichtiger ist es, dass es einen Präsident gibt, der Zusammenhalt setzt, der auf Solidarität setzt und der auch auf Zuversicht setzt. Ich glaube, genau das brauchen wir jetzt. Und genau das wird Alexander Van der Bellen als Bundespräsident auch weiterhin garantieren." O-ton Unterstützer Oliver Schmidt: "Van der Bellen hat uns schon in der letzten Periode gezeigt, dass er diese Krisensituationen, viele Krisen, die wir jetzt auch in Österreich hatten, gut gemeistert hat. Ich hoffe, dass es keine weiteren oder so große Krisen in den nächsten Jahren gibt. Aber falls, dann weiß ich oder ich fühle mich sicher mit ihm als Präsidenten." Der zweitplatzierte, Walter Rosenkranz von der rechtspopulistischen FPÖ, hier bei einer Wahlkampfveranstaltung am Freitag, kam auf 17,9 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,3 Prozent.

Mehr