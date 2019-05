In Österreich ist die rechts-konservative Regierung an der Videoaffäre zerbrochen. Alle FPÖ-Minister legten am Montagabend ihre Ämter nieder, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA meldete. Zuvor hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz die Entlassung von Innenminister Herbert Kickl vorgeschlagen. "Innenminister Herbert Kickl war zur Zeit dieser Geschehnisse, die hier im Video zu sehen waren, Generalsekretär seiner Partei und er ist somit auch für die finanzielle Gebarung seiner Partei hauptverantwortlich gewesen. Darüber hinaus habe ich in den Gesprächen nach der Veröffentlichung des Videos mit ihm, aber auch mit anderen Vertretern seiner Partei nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass es hier ein Bewusstsein für die Dimension der ganzen Sache gibt. Ich habe aber darüber hinaus auch das Gefühl gehabt, dass es nicht die notwendige Sensibilität im Umgang mit diesen Vorwürfen gibt." Die Ministerien werden bis zur Neuwahl im September mit Experten und sogenannten Spitzenbeamten besetzt, sagte Kurz. Nach der Stellungnahme warf Kickl der ÖVP eine "kalte und nüchterne Machtbesoffenheit" vor. Ursprung der Regierungskrise war ein heimlich gefilmtes Video, in dem der inzwischen zurückgetretene Vizekanzler Heinz-Christian Strache offenbar Kokain konsumiert, Staatsaufträge im Austausch für Wahlkampfhilfe in Aussicht stellt, und erklärt, wie er die österreichische "Kronen Zeitung" unterwandern möchte.