Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Acht Tage nach der Nationalratswahl in Österreich, aus der die ÖVP mit Abstand als stärkste Partei hervorgegangen ist, gab Bundespräsident Alexander Van der Bellen dem 33-Jährigen das Mandat. Im Laufe der Woche will Kurz mit allen Parteien Gespräche über eine mögliche Koalition aufnehmen und dabei auch in einer neuen Regierung einen Schwerpunkt auf die Bekämpfung illegaler Zuwanderung legen. "Jetzt erleben wir wieder eine sehr fragile Situation insbesondere in der Türkei. Es wird also wichtig sein, den entschlossenen Weg im Kampf gegen illegale Migration in Österreich, aber auch in Europa weiterzugehen." Während Präsident Van der Bellen betonte, dass der Klimawandel ganz oben auf der Agenda einer neuen Regierung stehen müsse, nannte Kurz als größte, unmittelbar bevorstehende Herausforderung den drohenden Wirtschaftsabschwung.