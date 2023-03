STORY: Ein Tag im Wald ist für viele Menschen der Inbegriff von Entspannung. Das kostbare Ökosystem selbst steht allerdings immer mehr unter Stress. Lange, heiße Dürresommer, Stürme und Schädlingsbefall, etwa durch den Borkenkäfer, setzen den Bäumen zu. An ihren Kronen kann man erkennen, wie es um den Wald bestellt ist. Bundesagrarminister Cem Özdemir spricht von einem "Gesundheitscheck" und der fiel bei der Vorstellung am Dienstag alles andere als positiv aus. "Leider sind die Ergebnisse der Wahl Zustands Erhebung 2022 weiterhin besorgniserregend. Unser wertvolles Ökosystem leidet unter den Folgen der Klimakrise. Man kann quasi sagen Unser Wald hat Fieber." Nur noch jede fünfte Baum habe eine vitale Krone, sei also richtig gesund, so der Grünen-Politiker. "Die Fichte bleibt weiterhin das Sorgenkind Nummer eins. Wir verzeichnen die höchste jemals gemessene Sterberate im Rahmen der Wald Zustands Erhebungen. Und auch die einstigen Hoffnungsträger in der Klimakrise, die Buchen, Eichen und Kiefern, bereiten uns Sorge." Immer häufiger werden Waldflächen durch Feuer vernichtet. Allein in Brandenburg gab es laut Angaben des Landesumweltministeriums im vergangenen Jahr mehr als 500 Brände auf einer Fläche von rund 1.400 Hektar - das entspricht etwa 2.000 Fußballfeldern. Die langen Dürreperioden haben die Böden ausgetrocknet, auch der Regen der letzten Wochen und Monate hat laut Özdemir keine Entspannung gebracht. Gesunde Wälder sind im Kampf gegen den Klimawandel jedoch wichtig, denn Pflanzen und Böden können Wasser und CO2 binden und helfen so , Ressourcen zu schonen und klimaschädliche Emissionen zu reduzieren. Um die Wälder fit für die Zukunft zu machen, will Özedemirs Ministerium laut eigenen Angaben in den nächsten fünf Jahren 900 Millionen Euro in zusätzliche Klima- und Artenschutzprogramme investieren.

Mehr