BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT! O-TON BUNDESTAGSABGEORDNETER DER GRÜNEN, CEM ÖZDEMIR ("Offensichtlich beginnt in Istanbul der Niedergang des Erdoğan-Imperiums. Die Opposition hat Mut geschöpft. Das will er jetzt offensichtlich kaputtmachen. Er versucht, die Opposition zu spalten. Deshalb ist es kein Zufall, dass der Öcalan, der im Gefängnis sitzt in der Türkei, jetzt wieder Zugang zu seinen Anwälten nach vielen Jahren bekommen hat. Die Absicht dahinter ist offensichtlich, die kurdischen Stimmen aus dem Block der Opposition herauszubrechen.") O-TON BUNDESTAGSABGEORDNETER DER GRÜNEN, CEM ÖZDEMIR ("Es gibt auch die andere Türkei, die demokratische Türkei, die Türkei der Menschen, die sich - genauso wie die Mehrheit der Menschen in Deutschland - nichts anders wünscht als Demokratie, Menschenrechte, Freiheit, Wohlstand. Die dürfen wir nicht im Stich lassen. Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, die Türkei mit Erdoğan zu verwechseln. Unsere Kritik richtet sich gegen Erdoğan, gegen dieses Regime. Unsere Kritik richtet sich nicht gegen die Menschen der Türkei. Das heißt, eine andere Türkei, eine Türkei, die sich Richtung Demokratie entwickelt, die hat selbstverständlich ihren Platz in Europa. Aber nicht Erdoğan, nicht diese Machtclique.")