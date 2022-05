STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Cem Özdemir, Bündnis 90/Die Grünen, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft am Freitag in Stuttgart: "Die G7 wird auch ein starkes Signal senden, dass gerade die Kleinbauern, die 60 % unserer Ernährung weltweit dafür zuständig sind, dass wir die nicht im Stich lassen. Dort helfen schon kleine Maßnahmen, viel zu erreichen, in dem die Verschwendung, der Verlust reduziert wird, indem wir Zugang zu Saatgut sichern und all diese ganzen Dinge. Das haben wir alles im Blick und da arbeiten wir eng zusammen. Ich hoffe, dass hier ein starkes Signal der G7 ausgeht Solidarität mit der Ukraine. Jetzt, aber auch dann, wenn der Krieg beendet ist. Dann wird es noch einmal sehr wichtig werden. Und gleichzeitig, dass die G7 ihre Verantwortung für den Rest der Welt gerecht wird. Wir wollen die Märkte nicht schließen. Sie müssen offen bleiben. Wir wollen gegen Spekulation gemeinsam vorgehen. In die Richtung geht das, was wir uns hier vorgenommen haben."

