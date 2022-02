Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zeigte sich am Dienstag in Berlin hocherfreut, das Brot des Jahres anschneiden zu dürfen. Dabei handelt es sich um das Holzofenbrot, das vom Deutschen Brotinstitut auserwählt wurde. Aber nicht nur die exzellenten Zutaten sind dabei fundamental, wie Özdemir betonte: "Früher drehte sich alles mal um die Frage, was auf den Tisch kommt. Heute ist es mindestens genauso wichtig, unter welchen Bedingungen das, was auf dem Tisch ist, hergestellt wurde, produziert wurde und natürlich auch, und es interessiert uns beide, was in den Produkten steckt." Nach Aussage des Ministers ist das Bäckerhandwerk eines, auf das man in Deutschland ganz besonders stolz sein könne. Denn nirgendwo auf der Welt gäbe es so viele leckere und regional unterschiedliche Brotsorten.

