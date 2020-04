Nach Tagen der Schließung darf Fabienne Grüneke ab kommdender Woche ihre Boutique in Berlin-Schöneberg wieder für Kunden öffnen. Theoretisch. Denn: Ladenbetreiber wie sie stehen noch immer vor vielen offenen Fragen: "Wie dürfen wir uns verhalten? Was sind unsere Auflagen und wie können wir sie auch erfüllen? Weil, jetzt kommt folgendes: Wir brauchen Atemschutzmasken, wir brauchen Desinfektionsmittel. Wir wissen alle, dass es momentan kaum möglich ist, das zu bekommen, das einzukaufen. Und dann müssen wir natürlich jetzt uns überlegen: Wie kommen wir an die Ware ran, damit wir auch öffnen können." Bund und Länder hatten am Mittwoch erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen unter Auflagen beschlossen. Dazu gehört die Wiedereröffnung der "Geschäfte von maximal 800 Quadratmetern Verkaufsfläche". Bei Grüneke sorgt die Ankündigung nicht nur für Freude. "Wenn wir wieder öffnen dürfen, dann dürfen wir wieder öffnen. Das heißt, dann fallen wir eventuell auch aus weiteren Förderprogrammen raus, weil wir ja wieder öffnen können und dann gewährleistet ist, wir dürfen Umsatz machen. Ich sage ganz klar: die Menschen werden nicht ab nächster Woche Montag hier herein strömen. Können sie nicht, weil sie dürfen wir nur bedingt rein und glücklich sein und kaufen. Die Menschen sind paralysiert. Die Menschen haben Angst, sie hatten einen unsichtbaren Feind. Sie wissen gar nicht, wo ist der eigentlich? Befindet er sich auf der Kleidung, weil, wie gesagt, Kleider, T-Shirt, müssen wir alles übers Gesicht ziehen. Wie verhalten sich die Menschen? Das ist alles eine Unbekannte für uns. Wir wissen nicht, wie es wird, und ich denke einfach, das ist das, worüber ich mir am meisten Sorgen mache, dass ich noch lange Zeit die Nachwehen spüren werde. Ganz sicher." Gegen die Umsatzeinbußen kämpft Grüneke mit einem neu eingerichteten Online-Shop an. Beim Verpacken und Verschicken helfen ihr viele Freunde unentgeltlich. Sie hofft, so einen Teil der Verluste ausgleichen zu können.