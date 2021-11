Oh, Tannenbaum, oh Tannenbaum. Und was für einer! Am Montag wurde am Weißen Haus in Washington D.C. eine meterhohe Frasier Tanne aus North Carolina von der First Lady Jill Biden höchstpersönlich in Empfang genommen. Und da in den USA gerne auch mal etwas Show mit dazugehört, wurde der Nadelbaum auf einem Pferdekarren angeliefert. Vermutlich wird sie dann in Kürze fein dekoriert im sogenannten Blue Room des Weißen Hauses aufgestellt werden. Denn das ist eine Tradition, die bereits seit der Regierung von Präsident Dwight D. Eisenhower in den 50er Jahren Bestand hat.

