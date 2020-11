Spektakulär kam am Freitag in Berlin die meterhohe Tanne vor der Gedächtniskirche angeschwebt. Sie soll den Auftakt liefern für eine leuchtende Vorweihnachtszeit. Auch wenn in Sachen Weihnachtsmarkt coronabedingt noch lange nicht alles klar ist. Dazu Michael Roden, Vorsitzender des Berliner Schaustellerverbands: "Jedenfalls haben wir schon mal einen Baum, aber noch keinen Weihnachtsmarkt. Und wir setzten schon mal ein Zeichen am Ku'damm, dass hier die Weihnachtszeit zumindest mit dem Baum, der dann auch dementsprechend auch wunderbar geschmückt und beleuchtet wird, schon mal einleuten." Keine einfachen Zeiten für die Schausteller auf dem Breitscheidplatz. Nach dem Anschlag im Jahr 2016, als ein LKW in die Besucher fuhr und 12 Todesopfer forderte, gibt es in diesem Jahr die Corona-Krise, die entsprechende Vorsichts-Maßnahmen fordert. Aber Roden ist der Meinung, dass man gut vorbereitet sei: "Selbstverständlich geht das Leben eines Menschen natürlich vor. Aber trotzdem hoffen wir, dass es wieder stattfinden kann. Weil, wir haben einen kontrollierten Weihnachtsmarkt. Wir haben ein Hygienkonzept. Wir haben ein Sicherheitskonzept. Wir stellen unsere Hütten mit großem Abstand auf, wie die Kaufhäuser drinnen auch. Wir können die Besucherzahlen reglementieren und er ist kontrolliert." Bis Weihnachten sind es noch einige Wochen. Aber leider sind die jüngsten Infektions-Zahlen, war Corona betrifft, nicht allzu beruhigend. Daher wurde von seiten der Bundesregierung jüngst erst besonders betont, dass zurzeit keine Lockerungen der Corona-Einschränkungen in Sicht seien - gerade im Gastronomie- und Freizeitbereich.

