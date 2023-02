STORY: Dichter Qualm steigt auf aus den Trümmern eines Metallwerk in Ohio. Am Montag hat eine Explosion den Industriekomplex in Bedford südöstlich von Cleveland erschüttert. Der Vorfall rief Feuerwehrleute aus dem gesamten Nordosten des Bundesstaates auf den Plan. Augenzeugen sprachen zunächst von mindestens 14 Verletzten. Die meisten hätten Verbrennungen erlitten. "Ich habe keine Ahnung, warum ich nichts abbekommen habe. Dem Mann dort hinten ist etwas aufs Auto geflogen", so dieser Augenzeuge, den die Explosion beim Essen überrascht hatte. Nach Angaben der Feuerwehr wurden 13 Menschen in Krankenhäuser gebracht. Mindestens eine Person habe sich auf dem Weg in die Klinik in einem kritischen Zustand befunden. Die Explosion ereignete sich rund 110 km nordwestlich von East Palestine in Ohio, wo Anfang des Monats ein mit giftigen Chemikalien beladener Zug entgleist war. Dabei war Feuer ausgebrochen, eine Rauchwolke stand über der Stadt. Tausende Menschen hatten damals ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen.

