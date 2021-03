Die dritte Corona-Welle und ihre Folgen. Polen wird seit Sonntag von der Bundesregierung als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Das bedeutet: Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen wird aufgrund der hohen Infektionszahlen gewarnt. Die Lage am Grenzübergang von Frankfurt Oder war am Sonntag relativ ruhig. Die Leute vor Ort zeigten sich jedoch über die neue Situation wenig begeistert: "Ich will zu meinen Eltern. Die wohnen drüben. Jetzt muss ich rüber und mit Glück versuchen, wieder zurückzukommen. Ohne diesen Scheißtest. Mal gucken. Wenn die mich jetzt in Quarantäne stecken - Pech gehabt. Schauen wir mal, wie es wird." "Ich habe so das Gerücht gehört, dass es gar nicht so einfach sein könnte. Ich habe keine Ahnung, wie es wirklich ist." Für die Einreise nach Deutschland braucht man nun einen negativen PCR-Test. Deshalb schickte die Polizei auch einige Grenzgänger wieder zurück. In Polen liegt der Inzidenzwert nach Angaben des Auswärtigen Amtes bei über 200.

