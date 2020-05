Wer an Covid-19 erkrankt, hat am Anfang oft vergleichsweise milde Symptome und kommt nicht ins Krankenhaus, sondern in häusliche Isolation. Doch der Zustand kann sich in einer zweiten Phase rasch verschlechtern. Dann soll dieses kleine Gerät via Bluetooth und UMTS in der Klinik Alarm schlagen. Professor Georg Schmidt von der Uniklinik München Rechts der Isar. "Wir versuchen so früh wie möglich diese dynamische Veränderung zu erkennen. Und mit diesem Monitoringsystem bei dem wir alle 15 Minuten wesentliche Vitalparameter erfassen und alle sechs Stunden auch Parameter der die Reserven des Körpers auch qualifiziert, hoffen wir sehr stark, dass wir das auch rechtzeitig genug erkennen und den Patienten dann frühzeitig in die Klinik bringen. Das ganze ist so konzipiert, dass es eben 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ist." Überwacht werden sollen neben der Körpertemperatur, die Sauerstoffsättigung des Blutes, Atemfrequenz und Puls. Je früher die Patienten in einer Klinik entsprechend versorgt werden, desto besser ist die Prognose, erläutert Schmidt. "Wir wissen aus China und aus Korea, dass der Zustand bei stationärer Aufnahme entscheidend ist ob der Krankenhausaufenthalt auch überlebt wird. Wenn die älteren Patienten, also über 60-, 65-jährige erst einmal an der maschinellen Beatmung hängen, ist ihre Prognose sehr schlecht. Über 90 Prozent kommen nicht mehr von der Maschine los, also, überleben nicht." In einer Studie will Schmidt überprüfen, ob sich mittels des Hightech-Sensors eine Verschlechterung einer Covid-19-Erkrankung tatsächlich frühzeitig erkennen lässt. Die Hoffnung: So könnten Intensivstationen entlastet werden, weil eine intensivmedizinische Behandlung wie maschinelle Beatmung zum Teil gar nicht mehr erst notwendig wird.