STORY: Buntes Herbstlaub und volle Biergärten - der wahrscheinlich wärmste Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zeigt sich auch zu seinem Ende eher wie ein Sommermonat. Bei strahlendem Sonnenschein und T-Shirt-Wettertemperaturen von über 20 Grad Celsius zog es am Wochenende viele Menschen ins Freie. Und auch der Start in die neue Woche ist deutlich milder, als für die Jahreszeit üblich. Das sorgt zuweilen für skurril anmutende Impressionen, wie hier auf dem Potsdamer Platz in Berlin, wo seit Freitag bereits die sogenannte Winterwelt geöffnet ist. Lebkuchen und warme Socken inklusive. Statt nach Glühwein gelüstete es die Gäste am Sonntagnachmittag aber eher nach Kaltgetränken. In den nächsten Tagen dürfte sich das jedoch ändern. Laut Deutschem Wetterdienst startet der November eher wechselhaft und kühler. Wirklich kalt wird es den Meteorologen zufolge aber nicht.

