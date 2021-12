(HINWEIS: DIESER BEITRAGT IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Berlin nach der Ministerpräsidentenkonferenz: "Speaker 1: Das, was unsere größte Herausforderung jetzt darstellt, ist und bleibt, wie wir es hinbekommen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sich jetzt impfen lassen und sich eine Auffrischungsimpfung holen. Aus allem, was wir wissen, auch von den Veränderungen im Virusgeschehen, kann man den Schluss ziehen, dass es umso dringender ist, dass jetzt möglichst viele eine Auffrischungsimpfung bekommen. Und das ist deshalb gut, dass wir auch miteinander noch einmal alle Anstrengungen unternehmen, dafür zu sorgen, dass neben den Hausärzten und vielen anderen auch gleichzeitig neue Angebote in Impfzentren gemacht werden und im mobilen Teams, damit wir das ehrgeizige Ziel erreichen, beginnend von dem Zeitpunkt an, wo die Impfung aller Erwachsenen möglich gewesen ist, auch tatsächlich 30 Millionen Impfungen zu erreichen. Erstimpfung und Auffrischungsimpfung zusammen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir hier noch mal sehr sorgfältig besprochen haben. Es ist gleichzeitig festgelegt worden, dass wir all das, was wir vorhaben, auch jetzt in der nächsten Woche aktivieren. Der Krisenstab ist schon aktiv, mit General Breuer, der intensive Arbeit leistet, in Abstimmung mit all denen, die Verantwortung haben, und eine Sitzung des Krisenstabs mit den Verantwortlichen in den Ländern soll die kommende Woche stattfinden. Dort wird dann relevant festgelegt, was alles zu tun ist, um die Impfkampagne weiter zu unterstützen."

