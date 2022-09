STORY: Die wegen EU-Sanktionen in Hamburg festgesetzte Luxusjacht "Dilbar" war am späten Mittwochabend auf dem Weg nach Bremen. Dort soll sie in die Lürssen-Werft gebracht werden. Laut Lürssen wird das Dock in Hamburg, in dem das Schiff monatelang gelegen hatte, dringend für andere Projekt benötigt. Die 156 Meter lange Luxusjacht war im April auf Grundlage der EU-Sanktionen wegen des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine festgesetzt worden. Die angeblich teuerste Luxusjacht der Welt darf laut BKA nicht mehr veräußert, vermietet oder belastet werden. Bei der Eignerin handele es sich den Angaben zufolge um die Schwester des kremltreuen Oligarchen Alischer Usmanow. Usmanov wird aktuell verdächtigt, gegen die EU-Sanktionen, die nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine gegen kremlnahe Oligarchen verhängt worden waren, verstoßen zu haben. Laut der Münchner Staatsanwaltschaft wurden im Zuge der Ermittlungen gegen Usmanov dessen Villa am Tegernsee und weitere 23 Objekte in Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Hamburg durchsucht.

Mehr