Die Olympischen Spiele stehen kurz vor der Eröffnungsfeier und die Zahl der Coronafälle steigt. Unter den positiven Personen ist auch ein erster deutscher Athlet: der Eiskunstläufer Nolan Seegert. Er befinde sich in einem Isolations-Hotel und sei symptomfrei, teilte der Deutsche Olympische Sportbund mit. Der Vorsitzende des medizinischen Expertengremiums, Brian McCloskey zeigte sich am Mittwoch insgesamt jedoch eher entspannt: "Die Zahlen, die wir heute sehen, belaufen sich auf insgesamt 287 bestätigte Positivtests, und vergessen Sie nicht, dass es 287 von über 610.000 Tests sind, die bisher durchgeführt wurden. Die Mehrheit, etwa zwei Drittel, entdecken wir am Flughafen. Das haben wir erwartet. In den letzten Tagen gab es 55 neue Fälle, von denen 29 am Flughafen und 26 in der Blase auftraten. Diese Zahlen sind sehr gering." Die Erfassung der Daten hat am 23. Januar begonnen. Die Spiele hingegen werden am Freitag eröffnet und enden am 20. Februar.

