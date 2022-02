Kurz vor Beginn der olympischen Winterspiele in Peking ist die Fackel in der Stadt angekommen. Sie wurde am Mittwoch vor einigen wenigen Zuschauern durch die Straßen getragen, bevor sie bei der Eröffnungsfeier am Freitag, am 4. Februar, das olympische Feuer entfachen soll. Bei den Fackelträgern und Trägerinnen handelt es sich meist um Personen, die sich um Sport, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik verdient gemacht haben. Unter anderem auch die chinesische Eisschnellläuferin und vierfache Olympiasiegerin Wang Meng: "Bei diesen Olympischen Winterspielen gibt es einige coronabedingte Beschränkung. Insgesamt haben wir zwar 1.200 Fackelträger, aber es gibt viele Olympiasieger und Weltmeister in unserem Land. Daher denke ich, dass es ein Glück ist, Fackelträgerin sein zu dürfen." Alle Athleten befinden sich in einer sogenannten Blase wegen der Corona-Pandemie. Und trotz aller Sicherheitsvorkehrungen gab es bereits kurz vor dem Start der Winterspiele über 200 Corona-Infektionen unter den angereisten Athleten und Mitarbeitern.

