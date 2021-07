Die letzten Vorbereitungen laufen noch - doch in diesem Stadion in Tokio werden die Olympischen Spiele am Freitag offiziell eröffnet. Die Eröffnungsfeier soll um 13.00 Uhr deutscher Zeit beginnen. Wegen der Corona-Pandemie wird allerdings alles kleiner und weniger pompös, als es sonst bei Eröffnungsfeiern von Olympischen Spielen üblich ist. Wo sonst 68 000 Menschen sitzen würden, sind nur ein paar Journalisten und Ehrengäste im Stadion. Zu der Zeremonie werden rund 950 ausgewählte Gäste erwartet, unter ihnen Kaiser Naruhito. Im Stadion wird auch der französische Präsident Emmanuel Macron sein, der sich im Vorfeld mit IOC-Präsident Thomas Bach traf. Die First Lady der Vereinigten Staaten, Jill Biden, die die diplomatische Delegation ihres Landes bei den Spielen leitet, wird ebenfalls an der Eröffnungsfeier teilnehmen. Wegen der Corona-Pandemie waren die Sommerspiele um ein Jahr verschoben worden. Die Zahl der Neuinfektionen in der japanischen Hauptstadt stieg am Donnerstag auf den höchsten Wert seit Januar. Binnen 24 Stunden seien 1.979 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Japaner sind in überwältigender Mehrheit gegen die Austragung der Spiele. Sie fürchten eine Verschärfung der Pandemie durch die vielen ausländischen Gäste. Sie befürchten, dass die Olympischen Spiele zu einem Super-Spread-Event werden könnten.

