Startschuss für die 24. Olympischen Winterspiele Peking 2022. Mit einer rund 100-minütigen Feier hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping im Vogelnest-Stadion die Olympischen Spiele offiziell für eröffnet erklärt. Das deutsche Team wurde von der 49-jährigen Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, sowie dem 31-jährigen Bob-Sportler Francesco Friedrich angeführt. Sie trugen die deutsche Flagge ins Stadion. Die Austragung der Winterspiele in Peking ist umstritten. Da alle Veranstaltungen im Rahmen der chinesischen Null-Covid-Politik in einer sogenannten Blase stattfinden. Hinzukommen diplomatische Boykottbedingungen. Viele westliche Staats- und Regierungschefs waren bei der Eröffnung nicht mit dabei. Proteste gab es unter anderem am Freitag auch in Berlin von Menschenrechtsgruppen. China wird als Ausrichter der Spiele für mangelnde Pressefreiheit sowie zahlreiche Menschenrechtsverletzungen an der muslimischen Volksgruppe der Uiguren und im Umgang mit Tibet oder Hongkong kritisiert. Die Athleten werden davon an ihren abgeschotteten Austragungsorten vermutlich nicht viel mitbekommen. Bis zum 20. Februar werden sie nun in über 100 Wintersport-Disziplinen um Medaillien kämpfen.

