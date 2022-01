Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) ein Verfahren vorgeschlagen, wie Isolation und Quarantäne bei Omikorn-Virus-Infektionen verkürzt werden sollen. Demnach sollen sich infizierte Mitarbeiter in kritischen Bereichen wie Krankenhäusern oder Stromversorgern nach sieben Tagen mit einem negativen PCR-Test freitesten können. Bisher ist eine Isolierung für 14 Tage vorgesehen. Für Kontaktpersonen soll dies bereits nach fünf Tagen möglich sein. Damit soll ein Personalmangel bei steigenden Infektionszahlen in diesen besonders wichtigen Bereichen vermieden werden. Dies sei möglich, weil Infizierte bei der Omikron-Virus-Variante weniger lange ansteckend sind, argumentiert der Gesundheitsminister. Für die allgemeine Bevölkerung gilt, dass sich sowohl Infizierte als auch Kontaktpersonen ohne Symptome nach sieben Tagen mit einem negativen PCR-Test freitesten können. Nach zehn Tagen können sie auch ohne Test die Isolation oder Quarantäne verlassen. Kontaktpersonen müssen gar nicht in Quarantäne, wenn sie "geboostert" sind, also drei Impfungen erhalten haben. Dies gilt auch, wenn die Zweitimpfung, das Ende einer Erkrankung oder die Impfung nach Ende einer Erkrankung nicht länger als zwei Monate zurückliegen. Lauterbachs Konzept soll Grundlage für die Beschlüsse von Bund und Ländern am Freitag sein. Unterdessen registierte das RKI sprunghaft steigende Corona-Zahlen: Am Donnerstag wurden 64.340 Corona-Neuinfektionen gemeldt. Das sind 21.570 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 285,9 von 258,6 am Vortag. Auch die Zahl der Corona-Toten steigt: 443 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Der seit Tagen sichtbare Anstieg der Zahlen wird vor allem auf die Ausbreitung der hochansteckenden Virus-Variante Omikron zurückgeführt.

