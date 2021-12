In Großbritannien steigen die Corona-Infektionen mit der Omikron-Variante offenbar sprunghaft an. Die Infektionen verdoppelten sich alle zwei bis drei Tage. Allein in London seien bereits 40 Prozent aller neu positiv getesteter Corona-Fälle darauf zurückzuführen, sagte Gesundheitsminister Sajid Javid am Montag. Allerdings habe es bislang keine Todesfälle in Großbritannien wegen Omikron gegeben und nur zehn Menschen hätten in Kliniken behandelt werden müssen. Als Ende November die ersten Omikron-Infektionen in Großbritannien entdeckt wurden, hatte Premierminister Boris Johnson strengere Maßnahmen eingeführt und seine Landsleute vor einer regelrechten Flutwelle gewarnt. Die Omikron-Variante, die im November erstmals in Südafrika und Hongkong entdeckt wurde, tritt nach Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation WHO inzwischen in fast 60 Ländern auf. Laut britischen Experten gibt es bei der neuen Variante gegenüber dem ursprünglichen Corona-Virus etwa 30 Veränderungen des sogenannten Spike-Proteins, mit dem die Viren in menschliche Zellen gelangen.

