Ein "Guten Morgen" aus dem Buckingham Palace. Queen Elizabeth hat sich am Dienstag mit Angehörigen der britischen Streitkräfte unterhalten - online, wie in Coronazeiten üblich. Drei ihrer Gesprächspartner befinden sich derzeit im Ausland. Darunter war auch Lieutenant Colonel Barrie Terry, der für eine Friedensmission der Vereinten Nationen in Mali stationiert ist. "Und Sie haben Ihre Familie seither nicht gesehen? "Nein, leider, die Covid-19-Krise hat das verhindert. Es gab keine Flüge." Am Ende der Unterhaltung brachte die Königin ihren Dank zum Ausdruck und verabschiedete sich. ''Well I'm very glad to have been able to meet all of you and the best of luck.'