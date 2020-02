Jubel an Bord der Open Arms. Das private Rettungsschiff der gleichnamigen spanischen NGO hat die Erlaubnis erhalten im sizilianischen Hafen von Pozzallo anzulegen. In den letzten Tagen hatte das Boot zunächst keine Landeerlaubnis der maltesischen und der italienischen Regierung erhalten. Auf dem Boot befinden sich insegesamt 363 Migranten, die in fünf verschiedenen Rettungseinsätzen aufgenommen wurden. Auch in Italien sind zwei Fälle des neuartigen Corona-Viruses bestätigt worden, weshalb die an Land kommenden Männer und Frauen besonders gründlich untersucht wurden. Wegen des Virus hat Italien am Freitag einen sechsmonatigen Notstand erklärt. Während sich dies kaum auf den Alltag der Menschen auswirken wird, erlaubt es der Regierung die schnelle Umsetzung strengerer Maßnahmen, sollten diese nötig werden.