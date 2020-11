Rettung in höchster Not. Das spanische NGO-Schiff Open Arms hat kürzlich über 200 Migranten auf offener See vor dem Ertrinken bewahrt. Am Samstag wurden sie dann von dem Rettungsschiff Open Arms auf eine Fähre gebracht. Dort müssen sie in Quarantäne wegen der Corona-Pandemie, bevor sie an Land dürfen. Das Quarantäne-Schiff liegt vor der sizilianischen Hafenstadt Trapani. Die Flüchtlinge wurden am Mittwoch von einem sinkenden Boot vor der libyschen Küste entdeckt. Sie haben die Überfahrt nach Europa versucht und waren dabei in Seenot geraten. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben. Darunter auch eine sechs Monate altes Baby.

