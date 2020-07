Am Freitag versammelten sich die Gläubigen in der Hagia Sophia zum muslimischen Opferfest. Zum ersten Mal seit langer Zeit, nachdem das historische Gebäude in eine Moschee umgewandelt worden war. Das Opferfest ist einer der wichtigsten Feiertage des muslimischen Kalenders. Normalerweise wird das Fest traditionell mit Moscheegebeten, großen Familientreffen und Opfergaben von Tieren begangen. In diesem Jahr gelten aber die Corona-Maßnahmen. Die Behörden haben die Menschen in der Türkei aufgefordert, die strengen Hygieneregeln zu befolgen. Händeschütteln, Umarmen und das Küssen von Händen soll unterlassen werden. Die Gläubigen in der Hagia Sophia trugen am Freitag Masken. Erst kürzlich hatte die türkische Regierung die Erlaubnis erhalten, die Hagia Sophia in eine Moschee umzuwandeln. Das monumentale Meisterwerk, das im 6. Jahrhundert nach Christus vom byzantinischen Kaiser Justinian errichtet wurde, war immer wieder Gegenstand von Symbolpolitik. Als die Osmanen Konstantinopel 1453 eroberten, wurde es zur Moschee erklärt. Der Gründer der türkischen Republik Atatürk machte aus der Hagia Sophia ein Museum.

