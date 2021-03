Die Zahl der Toten bei einer Explosionsserie auf einem Militärstützpunkt in Äquatorialguinea ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf knapp 100 gestiegen. Mindestens 615 Menschen seien verletzt worden, knapp die Hälfte davon befinde sich noch im Krankenhaus, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit. Am Sonntag war es in der Küstenstadt Bata zu mehreren Explosionen gekommen. Dabei waren fast alle Gebäude in der Stadt mit etwa 250.000 Einwohnern beschädigt worden. Ganze Straßenzüge wurden völlig verwüstet. Bata ist die wichtigste Stadt in dem kleinen afrikanischen Staat an der Westküste des Kontinentes. Präsident Nguema, der das Land seit 1979 beherrscht, machte als Ursache einen achtlosen Umgang mit Dynamit aus.

