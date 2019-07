Nach der Vereidigung von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ließ die Kritik nicht lange auf sich Warten - und zwar von links, wie von rechts. Rüdiger Lucassen von der AfD etwa forderte mehr Engagement seitens der CDU. Noch nie sei die Bundeswehr in so einer schlechten Verfassung gewesen, so der Oberst a.D. O-TON RÜDIGER LUCASSEN, AFD-POLITIKER: "Um die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr oder um die Soldaten selbst geht es der Union schon lange nicht mehr. Wie die CDU mit der Sicherheit Deutschlands umgeht ist skandalös, es ist schlimmer als das, es ist unpatriotisch." Rolf Mützenich von der SPD kritisierte das seiner Meinung nach einseitige Verständnis Kramp-Karrenbauers von Verteidigung. Es müsse ergänzt werden durch andere Instrumente. O-TON ROLF MÜTZENICH, SPD-POLITIKER: "Allein bündnispolitische Erwägungen nützen nicht, seitdem ein Rassist im weißen Haus sitzt, der sich durch Unberechenbarkeit und Egoismus auszeichnet." Dietmar Bartsch von der Linken kritisierte die Personalpolitik der CDU und warf Kramp-Karrenbauer fehlende Glaubwürdigkeit vor. O-TON DIETMAR BARTSCH, LINKEN-POLITIKER: "Das Verteidigungsministerium soll zum Karrieresprungbrett der Kanzlerschaft werden. Das zeigt, sie Frau Kramp-Karrenbauer haben ein instrumentelles Verhältnis zum Verteidigungsministerium. Wollten Sie sich nicht voll der CDU widmen. Noch in diesem Monat - und ich will sie zitieren - haben sie gesagt: Ich habe mich bewusst entschieden, aus einem Staatsamt in ein Parteiamt zu wechseln. Ist das glaubwürdig?" Agnieszka Brugger von den Grünen kritisierte Kramp-Karrenbauers Ankündigung, den Verteidigungsetat auf 2 Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Das sei kaum zu finanzieren. O-TON AGNIESZKA BRUGGER, GRÜNEN-POLITIKERIN: "Wie wollen sie von der Union eigentlich diese krasse Forderung nach 25 zusätzlichen Milliarden für das Militär gegenfinanzieren? Die Schuldenbremse aufbohren? Ihre 2-Prozent-Forderung, die ist nicht nur sicherheitspolitisch fahrlässig, sondern sie ist auch finanzpolitisch völlig unseriös." Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat bislang keine Erfahrung in Sicherheitspolitik. Ihre Nominierung als Nachfolgerin für Ursula von der Leyen galt deshalb im politischen Berlin als Überraschung.