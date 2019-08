Gestern an der Spree, heute an der Seine - der britische Premierminister Boris Johnson zeigte sich am Donnerstag weiter optimistisch, dass im Brexitstreit zwischen EU und Großbritannien doch noch eine Ausweg zu finden ist. Der Nachfolger von Theresa May sagte nach einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris, dass Gespräch mit Angela Merkel habe ihm Mut gemacht. "Emmanuel, ich will es Dir und dem französischen Volk ganz klar sagen: ich will ein Abkommen. Und ich denke, wir bringen eine gute Einigung zustande. Das gestrige Gespräch mit unseren gemeinsamen Freunden in Berlin hat mich ermutigt. Ich weiß auch, dass wir mit Energie, Kreativität und Einsatz einen Weg für unsere Unternehmen und für unsere Bürger finden werden. Aber wie Du es schon betont hat, Emmanuel, ist es für das Vertrauen in die Politik wichtig, dass man dem Willen der Bevölkerung nachkommt, wenn man schon ein Referendum abgehalten hat. Deshalb müssen wir die EU mit dem 31. Oktober verlassen mit oder ohne Abkommen." Auch Macron versprach, sich weiter um eine Lösung zu bemühen. Allerdings: "Wir werden im kommenden Monat kein völlig neues Abkommen erschaffen. Wenn in dem, was von Michel Barnier vorbereitet wurde, Elemente finden, die angepasst werden können, dann muss das innerhalb des nächsten Monats geschehen - und in Einklang mit der Stabilität in Irland und der Unversehrtheit des Binnenmarktes. Wenn das nicht geschieht, wird sich das Problem verschlimmern, dann wird es politischer und zu einem britischen Problem. Und dann werden auch Verhandlungen es nicht lösen können, sondern dann wird der Premierminister eine politische Entscheidung treffen müssen, nicht wir." Boris Johnson ist vor allem mit der Regelung zur Grenze zu Irland, dem sogenannten Backstop, unzufrieden. Dabei geht es um eine Art Notfallvorkehrung, die eine harte Grenze mit Kontrollen und Grenzanlagen zwischen Irland als Teil der EU und Nordirland als Teil des Vereinigten Königreichs vermeiden soll bis eine Dauerlösung gefunden ist. Sollte es keine Einigung geben, würde Großbritannien nach aktuellem Stand die EU Ende Oktober ohne einen Austrittsvertrag verlassen.