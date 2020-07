Attacke aus der Tiefe: Vor der westaustralischen Küste bieten sich Fischern am vergangenen Freitag dramatische Szenen. Drei Orcas nehmen eine Buckelwal-Mutter und ihr Kalb ins Visier. Die schwarz-weißen Schwertwale greifen den deutlich größeren Meeressäuger in einer koordinierten Aktion an, laut Forschern wird so eine Jagd nur sehr selten beobachtet. Dem Fischer Shane Stephen gelang es, den Angriff mit einer Drohne zu filmen. Zwei Stunden habe der Kampf gedauert, berichtet er, am Ende sei es den Orcas leider gelungen, das Kalb von seiner Mutter zu trennen. Die zur Familie der Delfine gehörenden Orcas jagen in Gruppen, meist stellen sie ihre Beute wie Fische, Kraken, Robben oder Seeschildkröten in flacherem Wasser. Ihre ebenso schlaue wie effektive Jagdtechnik hat ihnen auch den umstrittenen Spitznamen "Killerwale" eingebracht.