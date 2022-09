STORY: Mit dem Zug in die ukrainische Hauptstadt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist am Donnerstagmittag in Kiew eingetroffen. Dort wurde sie von der ukrainischen Vizeministerpräsidentin Olga Stefanischyna begrüßt. Aus den Händen von Präsident Wolodymyr Selenskyj erhielt die Kommissionspräsidentin den Orden des Fürsten Jaroslaw des Weisen Erster Klasse für ihre Verdienste um die Ukraine. Vor Antritt ihrer Reise hatte Von der Leyen auf Twitter geschrieben, während ihres Besuchs sollten Mittel gefunden werden, um "auf dem Weg der Ukraine zum Beitritt in die EU unsere Volkswirtschaften und unsere Bevölkerungen noch näher zueinander zu bringen." Es ist bereits Von der Leyens dritter Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Am Mittwoch hatte sie in ihrer Rede zur Lage der EU die andauernde Unterstützung der Europäischen Union bekräftigt.

