Am Tag Eins der neuen Beschränkungen in Deutschland sollte es für die Ordnungshüter hierzulande mehr als sonst zu tun geben – in Berlin zum Beispiel waren am Montag Kräfte der Bundespolizei unterwegs, um auf S-Bahnhöfen zu kontrollieren, dass die Maskenpflicht eingehalten wird. Bei etwa 95 Prozent der Leute sei das kein Problem, hieß es aus Polizeikreisen. Reisende hier sagten: O-TONMATTHIAS SCHULZE ("Also eigentlich ist es kein Problem. Es ist wie vorher. Maske tragen ist ja nicht schwer, also bin ich da gan zentspannt.") O-TONVIKTORIA DIRSCHKA ("Die Maskenpflicht generell? Es ist die Frage, ob die wirklich etwas bringt, aber das werden wir jetzt sehen. Es ist ein Unterschied zum Frühjahr. Im Frühjahr ist es quasi zwei Wochen später eingesetzt worden, nachdem die Welle schon wieder runter ging. Jetzt soll es wirken. Ich bin gespannt.") In Frankfurt am Main wiederum soll sich die sogenannte "Stadtpolizei" darum kümmern, dass die Regeln eingehalten werden. Streifen des Ordnungsamtes weisen auf das Tragen von Schutzmasken hin und halten nach größeren Ansammlungen Ausschau. Passanten finden das in Ordnung, der Sinn bestimmter Vorschriften erschließt sich nicht allen: O-TON THERESA TEBART, PASSANTIN ("Die Maskenpflicht, finde ich, ist notwendig. Die Schließung von allen Restaurants finde ich absolut blödsinnig, absolut nicht verständlich.") O-TON JEAN LANG, PASSANT ("Ich habe Verständnis dafür. Ich finde, ohne geht es nicht. Es wäre schön gewesen. Es gibt sehr viele junge Leute, das verstehe ich, die wollen feiern. Aber wenn man sieht, was manchmal hier abgeht.") Im Großen und Ganzen hielten sich die Menschen an die Vorgaben, so ein Behördensprecher hier. Wenn einmal jemand die Maske nicht richtig trage, reiche meist ein freundlicher, aber bestimmter Hinweis der Streife. Falls nicht, dann droht hier in diesem Falle ein Ordnungsgeld von 50 Euro.

