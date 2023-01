STORY: In der Region Kimberley im Bundesstaat Western Australia sind seit Tagen große Landstiche überflutet. Zahlreiche Ortschaften sind von der Außenwelt abgeschnitten. Das Städtchen Fitzroy Crossing mit seinen etwa 1300 Einwohnern wird inzwischen aus der Luft versorgt, teilten die Behörden mit. Premierminister Anthony Albanese erklärte am Samstag (7. Januar), seine Regierung sei bereit, dem Bundesstaates Westaustralien jede erforderliche Unterstützung zukommen zu lassen, um den betroffen Menschen schnell zu helfen. Schwere Unwetter hatten in den letzten Tagen zu starken Niederschlägen im Nordwesten Australiens geführt. In den letzten Jahren war es auf Grund des „la nina“-Wetterphänomens vermehrt im Osten des Landes zu schweren Überschwemmungen gekommen. Die Fläche der Region Kimberley ist fast so groß wie Deutschland und Österreich zusammen. Die aktuellen Überschwemmungen sind nach Behördenangaben die schwersten dort jemals verzeichneten.

