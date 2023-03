STORY: Der Countdown läuft und die Spannung steigt. In Hollywood wird fieberhaft an den letzten Vorbereitungen für die große Show gearbeitet. Denn in der Nacht zu Montag werden hier im Dolby Theater die heiß begehrten Filmpreise verliehen: Die 95. Academy Awards. Unter den Nominierten auch der deutsche Film "Im Westen nichts Neues" von Edward Berger. Erstmals ist eine deutsche Produktion für neun Oscars im Rennen, darunter in den Rubriken "Bester Film" und "Bester fremdsprachiger Film". Der Kriegsfilm basiert auf dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque über Geschehnisse im ersten Weltkrieg. Wieviele Oskars das Werk am Ende tatsächlich bekommen wird, das erfährt man nach deutscher Zeit erst am frühen Montagmorgen.

