STORY: Will Smith ist aus der Filmakademie Hollywoods ausgetreten, nachdem er den Moderator Chris Rock bei der Oscar-Verleihung vor laufenden Kameras geschlagen hatte. In einer Erklärung schrieb Smith am Freitag, er sei "untröstlich" und nannte sein Verhalten "schockierend, verletzend und unentschuldbar". Smith schrieb, dass er alle von der Akademie auferlegten Konsequenzen akzeptieren werde und fügte hinzu: "Ich habe das Vertrauen der Akademie missbraucht. Ich habe andere Nominierte und Preiträger ihrer Möglichkeit beraubt, zu feiern und für ihre außergewöhnliche Arbeit gefeiert zu werden". Bei der Oscar-Verleihung am Sonntagabend hatte Rock einen Gag über die Frisur von Smiths Frau Jada Pinkett Smith gemacht, in dem er sich auf den Film "G.I. Jane" bezog. Smith war daraufhin auf die Bühne gegangen und hatte Rock ins Gesicht geschlagen. Wenig später wurde er als bester Schauspieler für seine Rolle in "King Richard" ausgezeichnet. Es bleibt unklar, ob Chris Rock von Jada Pinkett Smiths Alopezie-Diagnose wusste. Die Krankheit verursacht Haarausfall. Der Präsident der Filmakademie, David Rubin, sagte am Freitag, dass man den Rücktritt von Smith akzeptiere, ein Disziplinarverfahren mit möglichen weiteren Strafen aber fortsetzen werde.

Mehr