STORY: Von einem Trostpreis kann mir hier wohl kaum noch sprechen. Seit über zwanzig Jahren bekommen die Oscar-Nominierten in den Kategorien Schauspiel und Regie einen überbordenden Präsentkorb - ob sie in ihrer Kategorie nun gewonnen haben oder nicht. Die Produktauswahl darf dabei wohl durchaus als an Hollywood angepasst bezeichnet werden: Vom mondänen Drei-Nächte-Aufenthalt mit Freunden auf Ischia, über Gutscheine für Fettabsaugung, Botox, und Haartransplantation bis hin zu hochwertigen Pflegeprodukten - das sind nur einige der Artikel, die Nominierten in ihren Geschenktüten finden werden. "Wir nennen es 'Jeder gewinnt'. In diesem Jahr sind es 26 Personen. Wir haben rund fünf Dutzend Geschenke in der Tüte. Naja, eigentlich sind es Koffer, wir liefern sie in Rollkoffern aus. Und es ist einfach ein netter Ausgleich, wenn man so will. Die meisten dieser Leute werden am Sonntag nicht als Gewinner nach Hause gehen. Aber selbst wenn sie nicht gewinnen, bekommen sie Trostpreise im Wert von 126.000 Dollar." Nicht alles, was in der Geschenktüte steckt, ist materiell. Eine Urkunde über ein Stück Australien soll zum Schutz der Buschlandschaften und Wälder des Landes beitragen, ein PETA-Reisekissen setzt sich für Rechte der Primaten ein. Organisiert wird der Präsentkorb nicht von der Academy, sondern von einem eigenständigen Unternehmen. Zugestellt werden sollen die "Geschenk-Koffer" vor der Oscar-Verleihung am Sonntag.

Mehr