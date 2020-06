Verschiebung bei den Oscars, hier Archivbilder: Die Oscarverleihung soll kommendes Jahr wegen der Corona-Pandemie um zwei Monate verschoben werden. Die renommierten US-Filmpreise werden demzufolge erst am 25. April und nicht wie geplant am 28. Februar verliehen, wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Montag in Los Angeles mitteilte. Die Nominierungen für die Oscars als Hollywoods wichtigste Filmpreise sollen am 15. März verkündet werden. Die Pandemie hat die Filmbranche hart getroffen. Ab Mitte März mussten Kinos weltweit schließen, auch die Filmproduktion kam zum Erliegen. Wegen der geschlossenen Filmtheater hob die Academy für die kommende Verleihung auch erstmals die Regel auf, derzufolge ein Film mindestens sieben Tagen nacheinander in einem Kino in Los Angeles gezeigt werden musste, um nominiert werden zu können. Damit sind kommendes Jahr erstmals auch reine Streaming-Filme zugelassen.