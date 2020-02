Die Verleihung der Oscars oder der Golden Globes sind meist von Glamour und Pomp geprägt, doch Ansätze diese Highlights der Filmbranche nachhaltiger zu gestalten, scheinen sich mehr und mehr durchzusetzen. Sei es durch einen veganen Speiseplan, oder dem Verbannen von Plastikflaschen, oder durch Schauspieler, die beim Annehmen der Auszeichnungen auf den Klimawandel aufmerksam machen. Der bei den Oscars als bester Schauspieler nominierte Joaquin Phoenix, zuletzt in der Rolle des Jokers, ist selbst Veganer und hatte die Organisatoren der Golden Globes 2020 zu einem vegangen Menü ermutigt. Viele Schauspieler kündigten an, sie wollten darauf verzichten dmit Privatjets oder Flugzeugen zu den kommenden Verleihungen zu reisen. Daniel Hinerfeld, Leiter der US-Organisation Natural Resources Defense Council befürwortet das Engagement einzelner Schauspieler, da Events in Hollywood die Kraft hätten Trends und Kultur zu beeinflussen. Ausreichend sei das jedoch nicht, so Hinerfeld. "Es gibt noch etwas viel Wichtigeres, das Hollywood tun könnte, nämlich die Kraft des Geschichtenerzählens dafür zu nutzen, gegen den Klimawandel vorzugehen. Es sollte mehr Filme gehen, die sich mit der Komplexität, dem Drama und den potentiel Komischen Aspekten des Klimawandels beschäftigen, der ja ein enormes Drama ist, nicht wahr? Es ist das größte Drama, das die Menschheit je gesehen hat, wir brauchen Hollywoods Hilfe, um es anzugehen." Auch die neue Geschäftsleiterin der Berlinale, Mariette Rissenbeek, hat Nachhaltigkeit zum Thema der bald beginnenden Filmfestspiele in Berlin erklärt. Dies wäre natürlich kein Kriterium für die Filmauswahl gewesen, „aber, dass wir als Berlinale auch dafür sensibilisieren, wie es unserer Umwelt geht, wie Es dem Klima geht und was wir eigentlich alle als Zuschauer, und als Menschen tun können, sich da anders aufzustellen und zu einer verbesserten Bedingung beizutragen, das wäre jetzt mein Ansatz." Die 70. Berlinale beginnt am 20. Februar. Die Oscar-Verleihung findet am 9. Februar statt.