Nach einer Messe auf dem Petersplatz im Vatikan begab sich Franziskus auf den zentralen Balkon des Petersdoms, um seinen zweimal jährlich stattfindenden Segen "Urbi et Orbi" - der Stadt und dem Erdkreis - zu spenden. Der Pontifex sprach am Sonntag auch von der "Dunkelheit und Finsternis, in die unsere Welt allzu oft gehüllt" sei.