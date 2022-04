STORY: Gewehrpatronen zu Ostern. So sahen die Feierlichkeiten in der Region Charkiw am Sonntag aus. Ukrainische Soldaten, die an den Front stationiert sind, zelebrierten das orthodoxe Osterfest am Wochenende auf diese Art und Weise. Ein Armee-Priester hielt den Gottesdienst für die Soldaten in der Gegend ab. Er segnete sie mit Weihwasser und nahm die Beichte ab. Und vermutlich beten nicht nur sie für ein schnelles Ende dieses grausamen Krieges. Seit über zwei Monaten halten die Kämpfe bereits an. In einer neuen Phase des russischen Angriffskrieges konzentrieren sich die Truppen auf die Donbass-Region im Südosten des Landes. Die Invasion durch die russische Armee begann am 24. Februar. In Moskau wird jedoch nicht von einem Krieg in der Ukraine gesprochen, sondern von einer sogenannten Spezialoperation. Alle Versuche, einen Waffenstillstand zu erreichen, scheiterten bisher.

