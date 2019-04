Überall auf der Welt haben Christen am Sonntag den Höhepunkt des Osterfestes gefeiert. Im Vatikan betete Papst Franziskus mit den Gläubigen und erteilte seinen Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Der Pontifex verurteilte, die Anschläge auf Sri Lanka. "Ich möchte mein Mitgefühl ausdrücken mit der christlichen Gemeinschaft, die im Gebete getroffen wurde und mit allen Opfer derartiger grausamer Gewalt." In der Grabeskirche in Jerusalem segnete der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa die Betenden. Der Überlieferung zufolge steht das Gotteshaus an jener Stelle, an der Jesus gekreuzigt und zur Grabe getragen worden sein soll. Auch in Paris wurde das Osterfest gefeiert. In der Kirche Saint Eustache kamen Gläubige zusammen, die diese Messe eigentlich in der Kathedrale Notre Dame hatten feiern wollen. Die war in der vergangenen Woche in Flammen aufgegangen. Während des Gottesdienstes betete der Erzbischof von Paris mit rund der Gemeinde. "Wir sind Christus auf dem Weg zum Kreuz gefolgt. Er stürzte, doch jedes Mal ist er wieder aufgestanden. Und, Brüder und Schwestern, auch wir stehen wieder auf. Unsere verbrannte Kathedrale wird wieder auferstehen. Heute gedenken wir auch besonders unserer getöteten Geschwister in Sri Lanka." Christen feiern am dritten Tag nach Jesu Tod, also am Ostersonntag, dessen Auferstehung und den damit symbolisierten Sieg des Sohn Gottes über den Tod.