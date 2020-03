Ein Schokohase zur Osterzeit, ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch wenn sie mit einem Atemschutz versehen werden und reihenweise über die Ladentheke gehen, hat sich definitiv etwas verändert. Eine Bäckerei in Bern in der Schweiz verkauft jetzt diese Schokohasen mit Mundschutz. Damit das Ganze - vielleicht gerade für Kinder - nicht allzu furchteinflößend aussieht, zieren den Osterhasen noch ein kleines Herz sowie eine rote Schleife. Der Ostersonntag, der bei den Katholiken die Fastenzeit beendet, ist am 12. April. Die Corona-Osterhasen gibt es dann in Bern.