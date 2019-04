Mit Rhythmus für den Frieden. Wie hier in München sind am Samstag deutschlandweit Demonstranten in traditionellen Ostermärschen auf die Straße gegangen. Die Teilnehmer demonstrierten unter anderem gegen deutsche Rüstungsexporte und gegen Rassismus. "Ich bin 82 zum erstem Mal auf einen Ostermarsch gegangen oder 83, weiß ich nicht mehr so genau. Und ich denke, das ist heute noch genauso aktuelle. Wir sind zwar nicht mehr so wie damals davon bedroht, dass Pershings hier im Land stationiert werden. Aber jetzt ist der Vertrag von Russland und den USA aufgekündigt worden und es können irgendwelche anderen Mittelstreckenraketen jetzt hier stationiert werden. Ich habe zwei Kinder, mir geht es um deren Zukunft." "Zunächst einmal stören mich die deutschen Waffenexporte, die nach Jemen und nach Saudi-Arabien gehen, die dort Leid verursachen. Und so denke ich, dass etwas dagegen unternommen werden muss." "Unser Hauptanliegen ist schon der Frieden. Und zwar international, auf der ganzen Welt. Das ist das Wichtigste, dass Deutschland endlich keine Rüstungsgüter mehr herstellt und schon gar nicht exportiert." Auch in Berlin marschierten Einwohner durch die Straßen. In der Hauptstadt machten sich so zwischen zwei- und dreitausend Menschen für den Frieden stark. "Wir haben eine Welt, in der man mehr und mehr miteinander kommuniziert und in der man merkt, okay, die anderen sind auch nur Menschen. Und sich künstlich wieder Feinde zu schaffen ist einfach sehr, sehr unnötig." "Im Bundeshaushalt diesen Jahres sind 330 Millionen Euro mehr vorgesehen, die USA drängt ja auf Aufrüstung ganz massiv. Ich denke, die Bundesregierung wird dem zustimmen. Ich finde das eine ganz schlimme Entwicklung." Die Ostermärsche wurden in den 50er Jahren in London ins Leben gerufen. In der Bundesrepublik fanden die ersten Märsche 1960 statt.