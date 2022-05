STORY: In der ostukrainischen Region Luhansk sind deren Gouverneur zufolge mindestens zwei Menschen bei der Bombardierung einer Schule durch das russische Militär ums Leben gekommen. Diese Aufnahmen sollen die Folgen des Angriffs zeigen. Rund 60 Menschen sollen sich zunächst noch unter den Trümmern des Gebäudes in dem Dorf Bilohoriwka befunden haben. In der Schule hätten etwa 90 Menschen Schutz gesucht als russische Streitkräfte am Samstagnachmittag eine Bombe abgeworfen hätten. 30 Personen seien gerettet worden, sieben davon seien verletzt. Der Ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Samstag, mehr als 300 Zilivisten hätten aus dem seit mehreren Wochen vom russischen Militär beschossenen und belagerten Asowstahl-Werk in Mariupol gerettet werden können. Nun konzentriere man sich darauf, die Einwohner der Stadt über Fluchtkorridore in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben des Machthabers der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, ist die ostukrainische Stadt Popasna in der Region Luhansk gefallen. Die Ukraine meldet hingegen, dass die schweren Kämpfe um die Stadt weiter andauerten. Bei gegenteiligen Berichten handele es sich um russische Propaganda, so ein Berater von Präsident Selenskyj.

