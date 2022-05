STORY: Eine Fahrt vorbei an den Schauplätzen der Zerstörung: Am Montag gelang mehr als tausend Zivilisten die Flucht aus dem Norden und Osten der Region Charkiw. Unter Koordination des ukrainischen Roten Kreuzes wurden vor allem ältere Menschen, Frauen und Kinder in einem Buskonvoi in eine Stadt 40 Kilometer südöstlich von Charkiw gebracht. Wer kann, zieht nach der Registrierung weiter zu Verwandten in der Nähe. Andere werden von der ukrainischen Regierung in Notunterkünften untergebracht. Liudmyla Olenchenko weiß noch nicht, wie es für sie weitergeht. Ihr Heimatdorf befindet sich unter russischer Besatzung. O-TON LIUDMYLA OLENCHENKO "Ich habe es geschafft, der Hölle zu entkommen. Emotional ist es sehr schwierig. Es ist beängstigend. Ich habe gesehen, wie der Rubel eingeführt wurde, wie neue Preise eingeführt wurden, die Pässe werden geändert. Das war sehr beängstigend." Russische Streitkräfte haben am Montag die nördlichen Außenbezirke von Charkiw angegriffen. Mehrere Menschen wurden verletzt, Häuser gerieten in Brand. Der Beschuss kam einen Tag nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Stadt. Es war das erste Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges, dass er sich außerhalb von Kiew zeigte.

