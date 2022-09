STORY: Alarm am Dienstag an der Northeastern University in Boston. Dort war eine Paketbombe explodiert. Nach Berichten von lokalen Medien wurde bei der Explosion ein Mitarbeiter der Universität verletzt. Er habe versucht, das Paket zu öffnen, als der Inhalt detoniert, hieß es. Seine Verletzungen sollen nicht lebensbedrohlich sein. Die Polizei war mit einem Bombenentschärfungskommando vor Ort. Zudem Einsatzkräfte der Feuerwehr von Boston und Rettungssanitäter. Das Campus-Gelände wurde abgesperrt. Zu den möglichen Hintergründen der Explosion gab es zunächst keine Hinweise.

