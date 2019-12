"Starkverkehr" heißt der Fachbegriff in der Post- und Zustellerbranche für die Zeit direkt vor Weihnachten. "Ein starkes Stück", das mögen viele Kunden denken, wenn sie vor allem an Schaltern lange warten müssen, bis sie an der Reihe sind mit ihr Sendung. In Berlin-Schöneberg sagen Passanten zu diesem Thema: O-Ton: "Normalerweise sind die Schlangen schon immer etwas länger, aber diesmal ist es extrem lang. Sind auch nur zwei Schalter offen. Da muss man halt durch." O-Ton: "Wir wollten was abholen. Aber ich habe gesehen die Schlange ist zu lang, und so viel Zeit hab ich nicht. Es ist nur eine Kleinigkeit. Ich komme später noch einmal wieder. Oder morgen." O-Ton: "Weil das immer so ist, weil es schrecklich ist, weil es nervt. Und ich verstehe gar nicht, dass es keine Lösung gibt. Es ist ja immer Weihnachten so." Nicht nur in der Weihnachtszeit versuchen Unternehmen angesichts des weiter boomenden Onlinehandels, zumindest Teile des Zustellens auf Paketshops oder ähnliche Alternativen auszulagern. All das ändert nichts an den gefühlt alle Jahre wieder länger werdenden Schlangen in den Filialen. Nicht nur für den Versand stehen die Kunden hier an, auch Pakete aus überfüllten Packstationen oder aus mutmaßlich gescheiterten Zustellversuchen müssen hier binnen einer Woche abgeholt werden. Allzu lang dürfen sich Kunden indes nicht Zeit lassen, wenn eine Sendung noch vor Weihnachten ankommen soll. Laut DHL erreichen nationale Päckchen und Pakete ihre Empfänger in der Regel bis zum 24.12., wenn sie bis Freitag, 20.12. um 18 Uhr in Paketshops, Filialen oder Packstationen aufgegeben werden.